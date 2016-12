Monza, Fernando Alonso: "L'obiettivo adesso è tenere dietro Vettel"

Alonso è quindi ottimista e carico per il GP d'Italia: "A Spa abbiamo fatto un passo avanti rispetto alle ultime gare. Credo che invece le caratteristiche della pista di Monza dovrebbero aiutarci. Singapore invece sarà un test più importante per noi, dove il carico della vettura sarà decisivo. Lì capiremo se siamo andati avanti e quanto abbiamo recuperato sui nostri rivali. Non credo però che due vittorie siano qualcosa a cui possiamo ambire... Sarebbe troppo ottimistico, dato che abbiamo vinto solo 2 gare quest'anno. Anche se ovviamente cercheremo di vincere, l'obiettivo più realistico e fare la gara davanti a Vettel nelle prossime due corse. A Silverstone abbiamo ricucito il gap, ma dobbiamo migliorare la situazione. Inoltre stare davanti a Seb significa salire sul podio e fare punti. Se invece continueremo a stare dietro il distacco aumenterà, e allora dovremo iniziare a lavorare al 2014".



L'occhio verso il futuro di Fernando, passa anche attraverso il mercato piloti. Ma lo spagnolo rilancia: "In questo momento sono al top della mia carriera e non intendo fermarmi per il ciclismo o per un anno sabbatico. Mi sto esprimendo al meglio e sono in ottima forma. Credo di poterlo essere ancora 4-5 anni, per dare il 100% alla mia passione e alla mia carriera nei motori. Poi vedremo e ci penserò, ma adesso mi dedicherò al 100% alla F1. Ho ancora 3 anni e mezzo di contratto con la Ferrari, che spero di rispettare e poi magari prolungare la carriera. Fino a concluderla a Maranello. Il prossimo anno ci sarà un cambiamento totale delle regole e questo potrebbe porre fine al dominio Red Bull degli ultimi anni. Quindi abbiamo aspettative importanti. E' bello sapere che Ricciardo abbia firmato con Red Bull perché così Carlos Saintz potrebbe andare in Toro Rosso".



Immancabili poi le domande rivolte al nuovo "business" di Alonso, che di recente ha investito nel mondo del ciclismo: "E' stata una settimana dove ho lavorato tanto e consumato 3 batterie del telefono al giorno. Le decisioni e il lavoro che dobbiamo fare sono tanti, ma poi il team sarà gestito da manager e direttori sportivi, impegnati anche a trovare gli sponsor e fare tante cose nei prossimi mesi. Vogliamo essere pronti per la prima corsa in Australia, a gennaio. E' un progetto ambizioso con molte speranze, ma per ora non posso impegnare troppe risorse. Siamo nel pieno della stagione di F1 e siamo in gara per il titolo. Poi quest'inverno potremo lavorare con più calma su questa nuova avventura, su qualcosa di grande nell'ottica 2014-2015.



Quindi Fernando prende tempo e precisa: "Non abbiamo ancora deciso il nome e stiamo aspettando un grande sponsor. Quello che vogliamo è avere un team che possa lottare per vincere, per le prime posizioni. La mia passione per il ciclismo è nata da giovane, mi interesso sempre dei risultati e fa parte del mio allenamento da professionista. Contador è un amico e in questo progetto sto cercando di mettere insieme il meglio. Il meglio della F1 e del ciclismo. Come metodo di allenamento, ma anche professionalità e marketing. Credo molto nello sport e spero che Madrid meriti i giochi olimpici. Credo sia la terza volta che ci prova e lo sforzo è tanto, speriamo sia la volta buona. C'è entusiasmo in tutto il paese, anche se Tokyo è la favorita... ma vedremo".