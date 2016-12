Formula 1, Button resterà in McLaren

"Voglio restare alla McLaren, qui mi trovo bene e sono molto felice. In apparenza all'esterno la squadra può sembrare fredda e disciplinata, senza cuore e senz'anima, ma quando ne entri a far parte si scopre esattamente l'opposto. Il passaggio ai motori turbo non sembra preoccupare l'inglese, fiducioso in un ritorno di competitività della squadra: mentre Red Bull, Ferrari e Mercedes stanno spingendo al massimo per l'ultima parte della stagione, noi ci stiamo concentrando sulla monoposto del prossimo anno, provando nuove componenti e studiando ogni singolo aspetto".



Button è convinto che nel 2014 la McLaren, al suo ultimo anno di partnership con la Mercedes, sarà in grado di lottare per il campionato del mondo. "L'arrivo del motore Honda costituirà una sfida impegnativa, sia per me che per la squadra, ma sono certo che affronteremo tutto al meglio. Intendo dare il massimo contributo", ha concluso.

Jenson Button è entrato in McLaren-Mercedes a inizio 2010 dopo la conquista del titolo piloti con il Team BrawnGP, collezionando otto vittorie e una pole position negli ultimi tre anni, oltre a 17 piazzamenti sul podio.