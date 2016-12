Ferrari: novità tecniche a Monza

La Ferrari, attraverso Twitter, ha postato in anteprima un'immagine della rinnovata F138. La scuderia di Maranello porterà in pista le novità previste per Monza annunciate dal dt. Pat Fry nelle scorse settimane. Tra componenti già sperimentate e soluzioni dell'ultima ora, spiccano una nuova ala anteriore da basso carico e un musetto con bulbo, detto "a doppio mento", quest'ultimo montato in via sperimentale durante le prove libere in Canada.