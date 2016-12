Formula 1: rischio sciopero a Monza, protestano i commissari

Il Gran Premio d'Italia potrebbe essere messo a rischio da un possibile sciopero dei commissari di percorso per il mancato pagamento dei rimborsi spese della precedente edizione. L'indiscrezione arriva da Monza, dove gli addetti ai lavori hanno ricevuto un'email dall' ACI in cui viene comunicato un ulteriore ritardo nei pagamenti . La protesta degli addetti ai lavori potrebbe avere delle conseguenze nel regolare svolgimento del week-end di gara.

MONTEZEMOLO: "MONZA NON POTRA' MAI MANCARE DA CALENDARIO"

"Monza è uno di quegli appuntamenti che non potrà mai mancare nel calendario della Formula 1. Potrà anche sembrare anacronistico un tracciato con quattro curve e tre chicane, ma vale lo stesso discorso di Monte Carlo: sono due facce imprescindibili del Mondiale". Così il presidente della Ferrari Luca di Montezemolo al sito della rossa, alla vigilia del weekend del GP d'Italia: "Anche i motori a Monza danno qualcosa in più".