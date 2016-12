Formula 1, Vettel: "Ferrari e Schumacher sono i miei miti"

Alla vigilia di Monza , Sebastian Vettel parla a ruota libera in conferenza stampa. Il campione del mondo , minimizzando le voci su vecchie tensioni in squadra con Mark Webber , accoglie con favore l'arrivo del nuovo compagno Daniel Ricciardo . Interrogato sul rivale Fernando Alonso , il tedesco commenta: "Non lo conosco molto, ma non avrei problemi a lavorare con lui. Schumacher? Resta un mito. Vorrei studiare la sua telemetria e sfidarlo".

Il nome del compagno di squadra non costituisce un problema, nemmeno se il pilota in questione è lo spagnolo della Ferrari: "Non conosco bene Fernando, abbiamo parlato solo poche volte nel paddock. Lo rispetto molto, ha un grande talento ed è tra i migliori, anche se non so come sia lavorare con lui. In ogni caso, dato che non posso farmi un'idea, do poco conto alle voci".



Una sfida con Michael Schumacher sarebbe un sogno: "Abbiamo avuto occasione di sentirci dopo il suo ritiro. Sarebbe interessante studiare il suo modo di lavorare, confrontare i dati della telemetria. Vorrei capire i segreti degli anni del suo dominio". Vettel, erede naturale di Schummy, immagina in futuro un confronto diretto con il sette volte campione del mondo.

"Impossibile sapere come cambierà lo scenario il prossimo anno con i motori turbo", confida Vettel, eppure la Red Bull sarà certamente protagonista. Inevitabile una domanda sulla rossa: "Sono stato a Maranello nel 2001 e ho assistito ai test di Luca Badoer. Lì ho anche comprato un cappellino con il cavallino rampante in negozio. Sin da quando ero bambino, la Ferrari resta un mito".