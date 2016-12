Formula 1, a Monza Massa in cerca del riscatto

Dopo l'appuntamento di Brisighella per la consegna del premio intitolato alla memoria di Lorenzo Bandini, Felipe Massa guarda con fiducia al prossimo Gran Premio d'Italia, dodicesima prova in calendario nel tempio della velocità: "La gara di Monza è speciale, in particolare quando si è al volante della Ferrari". Il brasiliano conta sul supporto dei tifosi per centrare un buon risultato su un tracciato dove in passato ha ottenuto soddisfazioni.