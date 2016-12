Paul Di Resta sogna la Ferrari

In visita a Sessa Aurunca (Caserta), paese d'origine dei nonni italiani, alla vigilia di Monza Paul Di Resta lancia un chiaro messaggio in direzione Maranello: "Guidare la Ferrari sarebbe un sogno per me". Lo scozzese, 26 anni, è alla sua terza stagione in Formula 1 alla Force India. Insieme a Kimi Raikkonen, Nico Hulkenberg e al compagno di squadra Adrian Sutil, è uno dei potenziali candidati per il secondo volante in Ferrari nel 2014.