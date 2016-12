Ferrari, James Allison marcia in più per il rush finale

La Ferrari scommette su James Allison. L'approdo in squadra dell'ex direttore tecnico del Team Lotus-Renault, reso ufficiale lo scorso 29 luglio, viene considerato a Maranello come una marcia in più in vista del rush finale di stagione. Pat Fry, ora al reparto autotelaio, ha commentato l'arrivo di Allison in Ferrari: "E' una grande risorsa in un momento in cui abbiamo tanto lavoro da fare per trovare il modo di rendere la macchina più veloce".