Formula 1: James Calado alla Force India

James Calado, militante nel campionato GP2 Series, ha commentato così il comunicato ufficiale della Force India: "Si tratta di un momento decisivo nella mia carriera agonistica. Lavorare in squadra durante i test di Silverstone è stata un'esperienza estremamente positiva. Le limitazioni dei test hanno precluso le possibilità di girare in pista. Il mio obiettivo sarà quello di trarre il massimo profitto da questa opportunità". Dopo 11 gare la Force India nomina così il suo terzo pilota; in precedenza lo scorso anno questo ruolo era stato ricoperto da Jules Bianchi, ora in Marussia e in attesa di un possibile passaggio a un team di medio livello per la prossima stagione.