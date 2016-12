La McLaren festeggia 50 anni, una storia di trionfi

La McLaren festeggia i suoi 50 anni di attività motoristica e sportiva . Era il 2 settembre 1963 , quando il pilota-costruttore Bruce McLaren fondò in Inghilterra l'omonima casa automobilistica. Dal debutto in Formula 1 (1966), la McLaren ha conquistato 12 campionati del mondo piloti e 8 coppe costruttori , oltre a 182 vittorie e 155 pole position, cui si aggiungono due trionfi alla 500 Miglia di Indianapolis e una vittoria nella 24 Ore di Le Mans.

Dopo la Ferrari, la McLaren occupa dunque la seconda posizione tra le squadre più prestigiose della Storia della Formula 1. Dopo la morte del fondatore, avvenuta in un incidente nel 1970, la struttura creata dall'asso neozelandese ha ottenuto i suoi primi successi sotto la guida di Teddy Mayer per merito delle imprese di Emerson Fittipaldi e James Hunt. Negli anni Ottanta, grazie al programma Mp4 (Marlboro Project Four) promosso da Ron Dennis, la casa di Woking ha conosciuto il suo periodo d'oro grazie ai successi di Niki Lauda, Alain Prost e, in particolar modo, alle leggendarie imprese di Ayrton Senna. A metà anni Novanta, la collaborazione con la Mercedes-Benz ha permesso alla formazione inglese di conseguire altri successi con Mika Hakkinen e Lewis Hamilton.

Nonostante una stagione 2013 molto difficile condizionata dalle scarse prestazioni della deludente Mp4-28, il responsabile della gestione sportiva Martin Whitmarsh e i suoi piloti, Jenson Button e Sergio Perez, guardano con fiducia all'immediato futuro. La collaborazione con la Honda a partire dal 2015 consentirà alla squadra inglese di affrontare con ottimismo il prossimo ritorno ai motori turbo, nella speranza di far rivivere i fasti del suo glorioso passato, oltre ad un impegno crescente della produzione stradale.