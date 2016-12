Alonso si dà al ciclismo: compra l'Euskaltel

Fernando Alonso si dà al ciclismo. Il pilota spagnolo della Ferrari, grande appassionato della bici, compie un grande gesto, sottolineato da diversi giornali iberici: ha stanziato i 6 milioni di euro necessari per salvare la Euskaltel Euskadi, squadra basca che avrebbe detto addio alla licenza World Tour dal prossimo 1 dicembre per mancanza di fondi. Alonso, che si allena tantissimo in bici e non ha mai nascosto l'amore per le due ruote.