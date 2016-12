F1, Ferrari: "Nessun annuncio sui piloti a Monza"

"Non ci sono annunci all'orizzonte. Anche perché nessuna decisione è stata ancora presa". Con una nota ufficiale sul sito della Ferrari , la scuderia del Cavallino esclude la possibilità di annunciare la nuova guida per la stagione 2014 già nel GP d'Italia , in programma il prossimo weekend a Monza . "Le decisioni importanti si prendono insieme quando è il momento migliore per farlo e non perché c'è un appuntamento specifico in calendario".

"In Formula 1 spesso si tende a creare artificialmente delle consuetudini soltanto perché suonano bene o sono funzionali alle proprie teorie. Una di queste afferma che la Scuderia aspetta il Gran Premio d'Italia per annunciare la formazione dei piloti dell'anno successivo. Ebbene, dispiace per tutti i creativi e per quanti attendono trepidanti l'appuntamento di Monza ma questa presunta consuetudine non ha ragion d'essere. Dal 1991 ad oggi - si legge - soltanto due volte, nel 2006 e nel 2008, il Gran Premio tricolore fu il palcoscenico di un annuncio relativo ai piloti". Poi una nota polemica sull'utilizzo dei social network da parte degli addetti ai lavori e sulle strumentalizzazioni: "Quanto agli ornitofili ossessionati dai cinguettii, stiano anch'essi tranquilli perché non ci sono annunci all'orizzonte - prosegue la nota -. Anche perché nessuna decisione è stata ancora presa. Peraltro, come avviene nelle migliori famiglie, le decisioni importanti si prendono insieme quando è il momento migliore per farlo e non perché c'è un appuntamento specifico in calendario. Se, tanto per rimanere in tema ornitologico, una rondine non fa primavera, allora nemmeno un annuncio crea una consuetudine...".