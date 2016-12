F1, Ecclestone blinda le gomme Pirelli

Nessun cambio di rotta sugli pneumatici in Formula 1. Bernie Ecclestone ha infatti blindato la fornitura Pirelli, sottolineando che esiste un accordo con la casa italiana e che non c'è al vaglio alcuna ipotesi di avvicendamento con Michelin. "La F1 e la Pirelli hanno un contratto e tutti i team sono soddisfatti del lavoro fatto - ha spiegato -. La Fia non si occupa di aspetti commerciali, ma solo della gestione dei regolamenti".