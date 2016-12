La McLaren apre al ritorno di Raikkonen

Saltata l'ipotesi Red Bull, il nome di Kimi Raikkonen è stato affiancato anche alla McLaren. Un'ipotesi che Martin Whitmarsh ha commentato senza sbilanciarsi troppo. "Quello che posso dire è che in questo momento non stiamo parlando con Kimi, vediamo quello che succede nel mercato piloti. L'anno scorso abbiamo avuto dei colloqui con lui, ma per vari motivi non non si sono concretizzati", ha detto il tram principal della scuderia inglese.