Michelin apre al ritorno in F1 e pensa alle gomme da 18 pollici

I tempi di realizzazione, infatti, sono particolarmente stretti, anche se da Clermont-Ferrand dicono di poter iniziare la produzione degli pneumatici se verrà trovata un'intesa entro la primavera. "C'è un tempo oltre il quale non si può andare. Abbiamo bisogno di un periodo fisico per produrre le gomme. Entro la fine di ottobre, altrimenti potrebbe essere troppo tardi", ha aggiunto. Couasnon ha criticato anche la facilità con cui si degradano le gomme in questo campionato: "Questa cosa mi fa arrabbiare. La Formula 1 non è cambiare le gomme dopo pochi giri o poche curve". La Michelin vorrebbe poi introdurre un'importante novità: le ruote da 18 pollici: "Se la F1 è pronta a questa novità, noi siamo pronti a tornare a correre. Sarebbe di sicuro un punto fondamentale per il nostro contratto". Una risposta a questo punto dovrebbe arrivare dal Consiglio mondiale della Fia del prossimo mese.