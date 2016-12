Le pagelle di Spa: Vettel, il vagabondo. Alonso, la stoffa non basta

Sebastian Vettel – voto 9 Negli ultimi giri ha rischiato l’arresto per vagabondaggio, visto che viaggiava da solo in mezzo alla foresta delle Ardenne. Per risovele la pratica belga gli sono bastati pochi metri, quelli che lo hanno separato dalla partenza al sorpasso di Hamilton. Con questa Red Bull il titolo numero 4 pare ormai una formalità. Fernando Alonso – voto 8 Si è fatto perdonare in fretta l’occasione buttata via in qualifica. Partire dalla fila cinque e arrivare secondo è un numero che riesce solo ai fenomeni. Nando lo è, ma la stoffa del pilota non basta. Resta la soddisfazione di aver eguagliato il miglior risultato su questa pista dove Alonso non ha mai vinto.

Kimi Raikkonen – voto 5

Si parla del suo clamoroso ritorno alla Ferrari e lui si spegne all’improvviso, interrompendo la striscia record che si ferma a 27 risultati a punti consecutivi. Il biondo è partito malissimo e non ha mai dato segnali di risveglio per il resto della gara, chiusa prematuramente per un problema ai freni.



Lewis Hamilton – voto 7

L’argento vivo ha perso smalto dopo un paio di curve. Così il pilota neo mistico ha compreso che era meglio limitare i danni e attendere momenti migliori. Il terzo posto, dopo quattro pole position consecutive, non è da buttare e lo tiene virtualmente in corsa per il titolo.



Felipe Massa – voto 5

Al via il suo compagno di squadra guadagna quattro posizioni, lui ne perde due. A Spa basta una curva per ribadire il divario che separa Felipe da Nando sul fronte del talento. L’esperienza gli permette poi di risalire al settimo posto ma si tratta di roba piccola quando in ballo c’è il futuro in Formula 1, lontano comunque da Maranello.