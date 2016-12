Ferrari, Alonso: "Dovevamo recuperare e tutto è andato bene"

Fernando Alonso non pare felicissimo nonostante la grande gara di Spa. Lui vuole sempre vincere. "Dovevamo recuperare e tutto è andato bene. La macchina aveva la velocità, ma è stato noioso perché non eravamo abbastanza vicini a Sebastian per impensierirlo e non avevamo nessuna minaccia dietro. A Monza sarà un GP importante per il team, arriviamo pieni di motivazione e speriamo di poter regalare qualche soddisfazione ai tifosi", il suo messaggio.

"Purtroppo partivamo dietro e dovevamo recuperare molte posizioni perché le prove non erano andate bene. Però sono soddisfatto", ha aggiunto. Ci si riproverà in Italia: "L'anno scorso per poco non siamo riusciti a ripetere il successo del 2010. Lo meriterebbero i nostri tifosi, che anche in Belgio erano numerosi". Il campionato è ancora aperto? "La rimonta era necessaria per proseguire nella lotta per il campionato. Abbiamo perso sette punti, ma si possono accettare quando hai dato tutto in pista".

Felipe Massa è stato protagonista di una gara anonima, che il brasiliano ha spiegato così: "All'inizio il problema non era tanto il volante, ma è stata la prima curva. Io sono partito bene, ho frenato anche tardi alla prima staccata però la macchina è andata a sinistra, Kimi è tornato proprio sopra di me, pensavo anche mi avesse toccato. Ho dovuto mollare e lì ho perso quattro-cinque posizioni. E’ stato quello il problema più grande della mia gara. Poi dopo recuperare, perdere tanto tempo dietro questa macchina è stato difficile, però sono riuscito a recuperare abbastanza. Il problema del volante era che spegneva tutte le luci e non vedevo niente per alcuni giri. Era difficile parlare alla radio, usare il Kers, tutto. Quello è stato un problema meno male che è rientrato. La macchina qui era sicuramente più competitiva che nelle ultime gare questo è chiaro. C’è sempre una Red Bull avanti, questo è il problema più grande. Possiamo far punti ma se continua a vincere la Red Bull questo è un problema".