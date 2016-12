Vettel gongola dopo Spa: "Temevo solo la pioggia"

Sebastian Vettel vede sempre più vicino il titolo dopo la facile vittoria di Spa. "E' stata una gara fantastica fin dall'inizio, mi ha aiutato riuscire a superare subito Hamilton. Avevamo paura che arrivasse la pioggia. E' un risultato fantastico e non poteva andare meglio. Mi sono divertito molto e per fortuna non è arrivata l'acqua e non abbiamo dovuto prendere nessuna decisione critica", ha detto il pilota della Red Bull.

"Abbiamo vinto, sono riuscito a controllare la gara, con la macchina che è stata molto migliore di quello che pensavamo. Abbiamo lavorato duro ottenendo un risultato fantastico, meglio di cosi' non poteva andare. Mi sono divertito, così come i ragazzi del muretto, e ora non vediamo l'ora che arrivi Monza dove non ci aspettiamo di essere così forti, ma vedremo", ha aggiunto.

Lewis Hamilton si gode il podio, consapevole che non poteva fare molto di più. "Durante la gara Seb e Fernando erano un po’ più veloci di me, ma il team ha fatto un grandissimo lavoro e sono contento del risultato. Pensavamo di non avere un pacchetto abbastanza buon, invece andiamo via da questo weekend sapendo che dobbiamo migliorare per Monza, dove sinceramente non mi aspetto un risultato molto diverso. Cerchiamo di analizzare al meglio ciò che è successo per fare il massimo tra due settimane. Sappiamo che per Singapore arriveranno delle modifiche e lì potremo avere una migliore opportunità per vincere”. Intanto, il britannico raggiunge quota 54 podi, come Niki Lauda: “Ovviamente è davvero un privilegio raggiungere una leggenda come Niki e quindi sono contento del risultato che abbiamo ottenuto, sono grato a questi grandiosi fan che hanno reso il weekend davvero speciale”.