GP Belgio, Alonso: "Si annuncia un weekend interessante, il meteo può mischiare le carte"

"Abbiamo provato soprattutto nella seconda sessione molte configurazioni della macchina. Adesso dobbiamo decidere. Tutto dipenderà anche dalle condizioni meteo con pioggia prevista sia per la qualifica che per la gara. Cosa che può mischiare ulteriormente le carte". Così Alonso dopo la prima giornata di prove sul circuito di Spa. "Il weekend si annuncia interessante, con diverse forze in gioco, sperando che la Ferrari si sia avvicinata ai favoriti".