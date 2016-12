Formula 1: dominio Red Bull a Spa, male Alonso

Dominio Red Bull nella prima giornata di prove libere nello storico circuito di Spa-Francorchamps. Miglior tempo per Sebastian Vettel che ha chiuso in 1'49''331 davanti di soli 59 millesimi al compagno Mark Webber. Più staccato Grosjean sulla Lotus (+0.818), poi Massa, quarto a +0.833, Vergne e Raikkonen (+0.987). Distacco superiore al secondo per Alonso, settimo a +1.179 e Hamilton, dodicesimo e staccato di 1 secondo e 420 millesimi.