F1: Fernando Alonso davanti a tutti a Spa

E' stato caratterizzato da lunghe attese il debutto sulle Ardenne per i protagonisti del Campionato del Mondo di Formula 1, tornati in azione sul circuito di Spa-Francorchamps per dare vita all'undicesimo atto stagionale. I prevedibili dispetti del meteo locale non hanno deluso le aspettative sul tracciato belga, dove la pioggia intermittente comparsa nelle prime ore del mattino ha condizionato lo svolgimento dell'inaugurale turno di prove libere. Solo undici i giri all'attivo per la Ferrari di Fernando Alonso – migliore della sessione in 1.55.198 – e dieci per l'altra F138 di Felipe Massa – undicesimo con il tempo di 1.56.863 – al termine di una sessione dedicata, per quanto concesso dalle condizioni della pista, ad un breve confronto tra diverse mappature aerodinamiche. Gomme da pioggia intermedie, Hard e poi di nuovo intermedie per entrambi i ferraristi, alle prese con alcune prove di partenza prima del definitivo rientro ai box.