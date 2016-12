Sebastian Vettel: "Al momento la Ferrari è leggermente dietro"

Il tedesco di Red Bull poi commenta le voci che vogliono già confermato l'arrivo di Ricciardo al posto di Webber al suo fianco per la prossima stagione. Opzione che quindi mette fuori gioco Raikkonen. "Kimi è un mio amico. - spiega Seb - Non mi è chiaro quanto fosse realistico o meno il suo arrivo in Red Bull. Ma comunque non è una decisione che spetta a me, quella del secondo pilota... Raikkonen sarebbe stato un buon compagno di box, per molti motivi, ma siamo giovani e potremmo sempre ritrovarci. Ma non l'anno prossimo. Se poi lui è contento di andare in Ferrari, io sono contento per lui. Kimi è uno diretto, non dice cavolate e non fa politica. Però non saprei se dopo essere già stato in Ferrari abbia ancora voglia di tornarci".



Poi Vettel aggiunge: "Credo che non importi tanto il nome del compagno di box, ma mi piacerebbe qualcuno di competitivo come me, che possa spingermi e spingerci a vicenda. Anche se poi non è un amico, l'importante è fare gruppo e lavorare bene per lo sviluppo, per andare più veloce. Poi se mi sta simpatico o meno non è così fondamentale".



Infine, il tedesco ha grandi aspettative anche per il GP di Spa: "Credo che abbiamo fatto un'ottima prima parte di stagione, con un solo ritiro e tanti ottimi risultati. Il calendario delle prossime gare sarà impegnativo per tutti, ma noi abbiamo già un'ottima macchina e un pacchetto vincente. Cosa che sarà decisiva per i prossimi GP".