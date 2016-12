Montezemolo, il figlio si ustiona in barca con dell'acqua bollente

Spiacevole incidente occorso al figlio di Montezemolo: il bambino si è versato una pentola di acqua calda addosso mentre si trovava sullo yacht ormeggiato nel porto turistico di Marina di Ragusa. Il piccolo, trasportato d'urgenza in autoambulanza nel pronto soccorso di Ragusa, presentava ustioni di secondo grado per il 20/25% del corpo e così i medici hanno deciso di trasferirlo in elisoccorso nel centro gravi ustionati dell'Ospedale di Catania.