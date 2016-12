Kimi Raikkonen malato: la Lotus annuncia che salterà la conferenza

Ecco un altro indizio che avvicina sempre di più Kimi Raikkonen al ritorno in Ferrari. La Lotus ha annunciato che il pilota finlandese non parteciperà alla consueta conferensta stampa del giovedì perché non al meglio fisicamente. Kimi è malato, ma per i più maligni si tratta di una mossa mediatica per evitare domande scomode sul futuro e sulla Rossa. Insomma, meglio non parlare, ora che la trattativa è nella fase più calda, per non rovinare tutto.