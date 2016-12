Formula 1: Alonso punta alla vittoria a Spa

Dopo una lunga pausa estiva la Formula 1 riapre i battenti in Belgio e la Ferrari cerca la riscossa dopo qualche gara sottotono. Fernando Alonso però pensa positivo: "Insieme a Monaco e a Monza, Spa ha un valore aggiunto confermato dall'albo d'oro in cui compaiono i nomi dei grandi campioni che hanno scritto la storia di questo sport - ha commentato il pilota spagnolo -. Spero di poter aggiungere anche il mio quest'anno".

è pronto a riaccendere i motori in vista delche riapre la stagione 2013 della Formula 1 dopo la lunga pausa estiva. "Su questa pista - ricorda il pilota spagnolo della Ferrari sul sito media del Cavallino Rampante - ho disputato una bella gara nel 2005, quando sono arrivato secondo, e anche in Formula 3000. Non sono mai stato nelle condizioni di poter lottare per la vittoria e spesso sono stato costretto al ritiro, a volte semplicemente per colpa della sfortuna, altre per problemi tecnici o miei errori. Sarebbe bello cambiare direzione quest'anno e riuscire a recuperare parte dei tanti punti persi nelle gare passate".

Alla domanda su quale sia il punto più emozionante della pista di Spa, Alonso risponde senza esitazioni: l'Eau Rouge. "E' una curva in salita che si affronta in settima marcia ad oltre 300 km/h. Anche se con le Formula 1 attuali si percorre con l'acceleratore a fondo corsa, il fisico deve sopportare la compressione più forte dell'intero campionato e credo che sia questo aspetto a rendere la curva incredibilmente speciale. Il primo e il terzo settore - continua lo spagnolo della Ferrari - sono interamente costituiti da lunghi rettilinei, sui quali la miglior performance è legata al minor carico e alla velocità di punta. Nel settore centrale, composto da numerose curve, a fare la differenza è la massima deportanza. Trovare il giusto equilibrio qui è sempre molto complesso ed è l'obiettivo principale del lavoro in programma nelle prove libere".