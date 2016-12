Formula 1: Ferrari, torna Kimi Raikkonen

Secondo: chiusa questa ottava stagione a Maranello, il rosso dovrebbe definitivamente sbiadire per Felipe Massa. E per fortuna, direbbero i vari detrattori.

Terzo: un compagno scomodo è la risposta migliore ai malumori di Alonso, innervosito dalle difficoltà tecniche, tanto da dichiarare pubblicamente - come sappiamo - che avrebbe voluto "la macchina degli altri" (testuale) per il 32esimo compleanno del 29 luglio.

Quarto elemento: Kimi, con le sue 27 gare consecutive a punti, è talmente allettante per la Ferrari da dimenticare il passato, e il discorso vale anche al contrario.

Breve bigino: alla chiusura della terza stagione e dopo un mondiale vinto, il rapporto si frantumò: c'era da lasciare spazio all'arrivo proprio di Alonso da un lato, c'erano i fastidi di Montezemolo su qualche aspetto di Raikkonen dall'altro, il risultato fu il benservito a Kimi, pagato - e molto bene - dalla Ferrari, come da contratto, per tutto il 2010 che lui trascorse a fare i rally. "E' stata una liberazione andare via e non mi manca nessuno" dichiarava Kimi, con la solita diplomazia, non più tardi di un anno fa. Ma, come diceva qualcuno, il tempo è il più grande degli innovatori.