Dalla Germania: "Ricciardo sulla Red Bull"

Sarà Daniel Ricciardo il prossimo compagno di squadra di Sebastian Vettel alla Red Bull . A sbilanciarsi sono i tedeschi di "Bild", che anticipano il nome del pilota che sostituirà il partente Mark Webber. "Io non posso confermarlo, non dirò niente prima della gara di Spa (25 agosto, ndr)", ha detto alla stessa fonte Helmut Marko , responsabile del Red Bull Junior Team e consulente della scuderia tre volte iridata.

Ricciardo, 24 anni, originario di Perth avrebbe quindi vinto la corsa al posto nel team, campione in carica, per sostituire quel Webber che andrà a disputare il campionato di Endurance con la Porsche. Attualmente lo stesso Ricciardo corre per la Toro Rosso, il team satellite della Red Bull, e finora il suo miglior risultato quest'anno è stato il settimo posto nel Gran Premio di Cina lo scorso aprile. Nella classifica del Mondiale 2013, che ha come leader Vettel a quota 172, finora ha raccolto 21 punti.