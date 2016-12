Nuvolari, 60 anni fa la morte del mantovano volante

Il suo nome è un marchio. Velocità e coraggio. La sua faccia quel fisico da fantino sono icone del Novecento. Un piccolo uomo contro tutti. Così ricordiamo Tazio Nuvolari, scomparso a Mantova, il suo posto, 60 anni fa. 11 agosto 1953. Morto a casa, a letto, proprio lui che a morire in pista era sembrato sempre pronto. Pilota. Moto prima, auto poi a cominciare dal 1920, per una sequenza di imprese da leggenda. Grandi vittorie e molte follie, volanti rotti, spalle ingessate in gara, pezzi di carrozzeria perduti, sbandate e record. Un mito, dilatato dalla fantasia popolare, in un tempo in cui correre in automobile era un boato lontano, un azzardo futurista, un desiderio collettivo.