Red Bull da record anche nei pit stop

La Red Bull si sta confermando come l'autentica dominatrice del Mondiale di F1 e non solo in pista. La squadra di Vettel e Webber, infatti, detiene il primato di velocità anche per quanto riguarda i pit stop. Secondo una ricerca dei tedeschi di "Auto Motor und Sport", in media nel 2013 la Red Bull ha impiegato 2"83 per il cambio degli pneumatici. Alle spalle della scuderia anglo-austriaca ci sono la Ferrari (2"90) e la Mercedes (3"06).