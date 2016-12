Nuovi guai per Ecclestone: chiesti 170 milioni di dollari di danno

Rischiano di avere gravi conseguenze economiche le accuse di corruzione delle quali Bernie Ecclestone dovrà rispodnere a fine ottorbe in Germania. Secondo il Financial Times, un tribunale di Londra ha ordinato a Formula One Group e CVC Partners di fornire centinaia di documenti relativi alla transazione delle azioni da Bayern LB a CVC. Un passaggio che sarebbe avvenuto per un valore sottostimato. Un gruppo tedesco, infatti, sostiente di aver riecevuto un danno di 170 milioni di dollari.