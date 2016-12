Montezemolo: "Alonso ha capito che si vince e si perde insieme"

Dopo le delusioni dell'Ungheria, Luca di Montezemolo torna a parlare con ottimismo: "Ho ricordato a tutti che la squadra viene prima di ogni altra cosa. I piloti passano, ne abbiamo avuti tanti, alcuni grandissimi. Mentre la Ferrari resta. Alonso è un po' come me: lui vuole vincere. Deve solo ricordarsi che si vince e si perde tutti insieme, e la Ferrari da parte sua deve dargli una monoposto in grado di partire dalle prime due file".

Il presidente del Cavallino si dimostra comprensivo: "Capisco la sua delusione, ma certi atteggiamenti e certi sfoghi, non mi sono piaciuti".



Montezemolo crede anche nella rimonta mondiale: "E' nel nostro Dna, quello della Ferrari e mio. Non molliamo mai. Spa e Monza sono due circuiti che potrebbero assecondare le caratteristiche della nostra macchina. Poi Stefano Domenicali, da uomo di sport, è consapevole che servono risultati. Sotto la sua gestione abbiamo vinto un titolo mondiale costruttori e siamo arrivati vicinissimi a tre titoli piloti".



Intanto, per il dopo Ecclestone, il Presidente della Ferrari vorrebbe la gestione della F1 affidata ad un gruppo di uomini aperti all'innovazione: "Gente che sappia di corse ma anche di marketing, di comunicazione, attenti e sensibili alle esigenze degli appassionati, quelli che vengono ai circuiti, pagando quindi il biglietto, e quelli che stanno davanti alla tv, capaci di coinvolgere gli sponsor e non allontanarli".



Infine, sul capitolo pneumatici, Montezemolo vuole più chiarezza: "Non ritengo giusto cambiare a metà stagione la tipologia delle gomme per monoposto progettate e sviluppate con pneumatici diversi. E non sia mai che per la prossima stagione, già avviata negli studi e nella preparazione, ci siamo ulteriori cambiamenti. Occorre chiarezza".