Philip Morris in crisi: salta Wroom 2014

"I costi della manifestazione non sono più sostenibili, di conseguenza ci troviamo costretti a cancellarla dalle nostre attività", afferma Maurizio Arrivabene, Vicepresidente Philip Morris International, comunicazione e marketing globale del marchio Marlboro, e ideatore dell'evento. Per anni aveva lavorato in precedenza proprio all'Apt di Campiglio.

"L'esperienza professionale di Wrooom si è man mano trasformata anche in una bellissima esperienza personale fatta di relazioni umane", ricorda Stefano Domenicali, direttore della Gestione Sportiva di Ferrari.

"Noi siamo più "giovani", avendo cominciato a partecipare all'evento dal 2005 - gli fa eco Claudio Domenicali, ad Ducati - nonostante questo non posso che condividere le parole di Stefano. Per me appassionato di sci e per tanti amici è stato un periodo fantastico. Oltretutto questo è lo sport preferito dai motociclisti, che d'inverno, non potendo utilizzare la loro amata due ruote si "consolano" con due "pieghe" su un bel paio di carving".

Per l'assessore al Turismo Trentino Tiziano Mellarini "si tratta di una scelta che ci amareggia ma comprendiamo alla luce della crisi economica in atto. Si trattava di un evento dalle importanti ricadute internazionali".