Formula 1, cancellato il GP dell'India dal calendario del 2014

Il circo della Formula 1 saluta il GP dell'India. La gara del Buddh International Circuit è stata cancellata dal calendario 2014. Stando al patron Bernie Ecclestone, la competizione potrebbe essere reinserita nel 2015, con uno spostamento però a marzo. Oltre all'uscita del GP dell'India, nel 2014 è prevista anche l'eliminazione della gara della Sud Corea per far posto al GP di Russia, dell'Austria e del New Jersey a New York.