La Ferrari si affida ad Allison per tornare a vincere

La prima mossa per raddrizzare presente e futuro della Ferrari è stata fatta. Dall'1 settembre James Allison prenderà il posto di Pat Fry come direttore tecnico. Quest’ultimo, strappano alla McLaren poche stagioni fa, assumerà il ruolo di responsabile degli ingegneri. Allison aveva già lavorato a Maranello dal 2000 al 2004, le magiche stagioni dell’era Schumacher, prima di trasferirsi alla Renault come direttore tecnico.

Giusto in tempo per vincere due titoli mondiali con Fernando Alonso che tra poche settimane ritroverà nella sua nuova avventura in rosso. Allison è l’artefice del miracolo Lotus, squadra nata dalle ceneri della Renault, che nonostante le evidenti difficoltà economiche ha permesso a Raikkonen di chiudere al terzo posto il mondiale del 2012 e di essere secondo in questa stagione dopo il podio di Budapest. Contestualmente, Pat Fry assumerà la nuova posizione di direttore dell'ingegneria. Una rivoluzione che nelle intenzioni di Stefano Domenicali deve offrire una svolta decisa.