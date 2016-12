Red Bull: "Alonso disponibile? Chiedete a lui"

E' un compleanno un po' agitato il 32° di Fernando Alonso. E non solo per la brutta gara in Ungheria. Le voci dell'incontro tra il suo entourage e la Red Bull all'Hungaroring hanno scosso l'ambiente Ferrari, insieme alle sue parole dopo la gara. "Che regalo vorrei? - ha detto lo spagnolo - La loro macchina...". "Se Alonso è disponibile? Non so, chiedete a lui", ha rimbalzato le domane il team principal del team anglo-austriaco, Chris Horner.