Le pagelle del Gran Premio d'Ungheria

Lewis Hamilton: voto 10

Dopo 3 pole position di fila arriva finalmente la prima vittoria. Era dal 1955 - allora vinse Stirling Moss - che un pilota inglese non faceva festa con la griffe stellata. Ricorrenze e parte a Budapest Hamilton ha riaperto il suo mondiale con una macchina veloce che ora non distrugge più le gomme in gara.

Kimi Raikkonen: voto 9

Rischia con una strategia di due sole soste sull'asfalto rovente e viene premiato da un secondo posto che gli permette di superare Alonso nel mondiale. La Lotus lo paga in ritardo ma lui non si lamenta e mette assieme il 27° piazzamento consecutivo in zona punti. Record assoluto per la Formula 1.