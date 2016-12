Fernando Alonso: "Dobbiamo vincere 3-4 gare di fila"

Fernando Alonso si dice ottimista per la corsa mondiale, nonostante il 5° posto del GP di Ungheria : "Abbiamo sempre lottato attaccando e gestendo la classifica. Quest'anno non è diverso, mancano 9 gare e ci sono tanti punti in gioco. Possiamo dire la nostra. L'obiettivo è lavorare duro nell'estate per arrivare a Spa e Monza con nuovi pezzi. In modo da essere alla pari con le prestazioni degli avversari. Poi vincere 3-4 gare di fila".

Lo spagnolo del Cavallino commenta quindi la gara: "Penso che venerdì era già stata una giornata difficile per noi. Non avevamo fatto dei buono long run e avevamo dubbi sul passo di gara, che oggi sono stati confermati. Il 5° posto in gara è un miracolo, come avevamo detto sabato dopo la qualifica. Non è la nostra posizione, perché in gara eravamo troppo lenti. Sia Mercedes sia Lotus sono più veloci di noi. Il 5° e 8° posto di noi ferraristi è più di quanto speravamo. Dobbiamo lavorare tanto e colmare la differenza di prestazioni nei confronti degli avversari". Deluso anche Felipe Massa: ''Non è stato facile e il passo non era come ce lo aspettavamo, ora andiamo a Spa in una pista diversa dove porteremo cose nuove''.