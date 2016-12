Hamilton: "Una delle vittorie più importanti"

"Il team ha fatto un lavoro incredibile. Abbiamo studiato tanto la gara sabato sera, non so come sia riuscito a funzionare tutto al meglio. Negli ultimi 20 giri ho mantenuto una velocità di crociera. All'inizio, comunque, è stata battaglia perché non volevo rimanere bloccato nel traffico, ho cercato di studiare ogni mossa", ha aggiunto prima dedicare il successo all'ormai ex fidanzata Nicole Scherzinger.

Kimi Raikkonen, invece, è tornato a casa con due secondi posti: quello in gara e quello in classifica generale. "Mi rendo la vita difficile il sabato e ne paghiamo il prezzo - ha detto "Iceman" - . Per fortuna abbiamo una buona macchina e siamo riusciti a fare solo due soste, l'unico modo per stare davanti. E' bene per il campionato aver recuperato qualche punto a Sebastian, ma potevamo lottare per la vittoria se in qualifica avesse funzionato tutto meglio", ha raccontato prima di parlare degli ultimi giri: "Sapevo che sarebbero stati serrati, ho fatto fatica, ma non avevo dubbi di poter tenere dietro Vettel". Il duello, invece, non è piaciuto troppo al pilota della Red Bull, che non ha gradito un'azione di Raikkonen, reo di averlo spinto leggermente fuori. "Era l'unico posto dove poter passare - ha raccontato Sebastian Vettel - , sono arrivato molto vicino a Kimi, ma nelle ultime curve era molto veloce e non sono riuscito a passarlo. Non mi ha lasciato spazio, gliel'ho detto, ma si è messo a ridere...". Sulla gara: "Non è stata una delle migliori, è stata difficile fin dal via. Lewis ha preso subito un bel vantaggio e le gomme sono calate rapidamente. Oltretutto dietro a Button ho danneggiato l'ala anteriore e ho perso velocità". Infine, una risposta alla voci che vorrebbero Alonso sulla Red Bull dopo l'incontro tra il suo manager e Horner : "Non voglio dare la mia macchina ad Alonso. Non è davvero un complimento al suo team. Credo che loro stiano spingendo molto duramente per dargli una macchina competitiva. Se fossi io a decidere non gli darei mai la mia macchina. Mi piace e la vorrei tenere".