F1: Lewis Hamilton vince il GP di Ungheria, primo centro in Mercedes

La cronaca del GP - Scatta perfettamente Hamilton, mentre è pessima la partenza di Vettel che si trova subito in lotta con Grosjean. I due quasi si toccano, ma la Red Bull tiene la posizione. Alle loro spalle Alonso è bravo ad attaccare subito, andando a girare all'esterno dopo un paio di curve, passando anche Rosberg. Il tedesco della Mercedes si trova quindi in lotta con Massa, ma i due vanno subito al contatto, con l'alettone anteriore della Ferrari che perde qualche pezzo, nella parte esterna a sinistra. Il brasiliano, però, tiene la quinta piazza, mentre finisce largo Nico, che rientra a centro gruppo.

Al comando, Vettel prova a mettere pressione ad Hamilton. I due firmano tempi fotocopia, ma l'inglese riesce ad allungare leggermente. Fino al giro 10 quando Lewis si ferma per il primo stop, rientrando in pista dietro a Button. In due passaggi si fermano prima Rosberg e poi Vettel, obbligato al pit a causa di un improvviso calo di prestazioni delle gomme. Curiosamente anche Seb rientra dietro a Button, appena superato da Hamilton. Si ferma Alonso che al rientro precede Perez e vede poco più avanti Vettel. Intanto Grosjean guida la corsa con Raikkonen alle sue spalle, ma staccato già di 10". Entrambe le Lotus si fermano nel corso del 14° giro, lasciando a Webber il comando della gara, seguito da Hamilton. Button si trova quindi in terza posizione, ma costretto a gestire gli attacchi di Vettel che va anche a toccare leggermente l'ala anteriore danneggiandola. Seb è marcato stretto da Grosjean, mentre Alonso li segue a 3". Il "tappo", però, regala alla Ferrari la possibilità di ridurre al minimo il distacco. Raikkonen supera Massa e si porta in ottava posizione, mentre si ritira Sutil. Fuori dalla top ten, Maldonado tiene dietro Rosberg, che è costretto a far fumare le gomme per tentare degli attacchi impossibili. Si alza il tempo di Button che guida il gruppetto composto da Vettel, Grosjean e Alonso, mentre si ferma Webber.



E' il 24° giro quando Seb passa Jenson, imitato dalla Lotus di Romain che, però, va al contatto ruota-a- ruota con la McLaren. Manovra effettuata con taglio di chicane, che finisce sotto indagine da parte dei Commissari di gara. Passa anche dalla Ferrari, ma è chiaro che ormai Button si deve fermare ai box. Un giro e Grosjean ritorna ai box per un secondo cambio gomme inaspettato. Tornando in pista proprio davanti a Button. Vettel è 2°, ma prende 12" da Hamilton che è al comando. Alonso deve difendersi da Webber che gli fa sotto, mentre Grosjean sfila la sesta piazza a Massa con un grande sorpasso all'esterno sullo sporco. Si ritira Guitierrez. Tocca a Button passare Massa, approfittando delle gomme più fresche.



Hamilton si ferma al 32° giro per il secondo pit, rientrando in quarta piazza alle spalle di Webber. Pit-stop anche per Massa che rientra 10°. Al comando Vettel precede Alonso di 7". Non una posizione comoda per lo spagnolo che sente la pressione di Hamilton che, appena passata la Red Bull di Marc, va all'attacco della monoposto del Cavallino. Fernando, però, si ferma al 35° giro, in contemporanea con Vettel. Seb rientra 6°, ancora dietro a Button, che però si ferma poco dopo. Proprio mentre Grosjean è costretto al drive through per il taglio di chicane dopo il precedente contatto con la McLaren. E drive through anche per Hulkenberg per eccessiva velocità in pit-lane.



La Lotus chiama Raikkonen ai box, ma il finlandese resta fuori un giro in più, fermandosi al 43° passaggio e rientrando al 6° posto. Così Hamilton resta al comando della corsa davanti alle Red Bull di Webber e Vettel. Detto che Marc deve ancora fermarsi, Alonso inizia a spingere. Ma l'austrliano si ferma subito e dopo la sosta si rimette davanti alla Ferrari. Strategia riuscita per il muretto box Red Bull che così difende il 2° posto di Seb. Intanto va in fumo il motore della Williams di Bottas. Giro 48, si ferma Grosjean: quarta sosta e rientra 7° tra Button e Massa. Terza e ultima sosta per Alonso, che riesce a tenere la quinta piazza. Aspetta fino al 51° passaggio Hamilton per il suo terzo pit. L'inglese rientra in lotta con Webber, tanto da infilarlo in modo molto deciso e prendersi il terzo posto.



E' il 56° giro quando si ferma Vettel, che rientra 4°, lasciando così la testa della corsa a Hamilton. Per la Red Bull una strategia conservativa, senza rischi, con Seb che deve scegliere se giocarsi il podio con Raikkonen, lanciato verso il traguardo con una sosta in meno. Mentre Webber si ferma ai box al 60° giro, rientrando in pista 4° e beffando la Ferrari di Alonso, fermata in quinta piazza.



Ultimi 5 giri e va in fumo il motore della Mercedes di Rosberg, che scende al volo dalla monoposto che prende fuoco al retrotreno. Intanto Vettel va all'attacco di Raikkonen, per giocarsi il secondo posto. Mentre Alonso si deve difendere dall'attacco di Grosjean, che vorrebbe sfilare la quinta piazza al ferrarista. Ma tocca a Vettel attaccare all'esterno Raikkonen, che tiene giù il piede e difende la seconda posizione mandando il tedesco sullo sporco.

E' l'ultima emozione del GP, con Hamilton che va a tagliare il traguardo, vincendo la sua prima gara al volante della Mercedes. L'inglese si porta così anche al 4° posto nella classifica, con 124 punti. Festeggia il 2° posto Raikkonen, che però si ferma subito dopo la bandiera a scacchi, seguito da Vettel e Webber che firmano una gara importante anche per il mondiale costruttori. La Red Bull infatti comanda con 277 punti, contro i 208 di Mercedes e i 194 di Ferrari. La Rossa, che appunto si deve accontentare del 5° posto di Alonso e l'ottavo di Massa. Con Fernando che avrebbe potuto essere ancora più dietro, se Grosjean (6°) non avesse pasticciato in gara, tra contatti e drive through. Alla fine è arrivato anche il brivido dell'investigazione da parte dei commissari, che hanno "indagato" Alonso per aver utilizzato tre volte il Drs quando l'avversario non era ancora a portata di sorpasso. Per fortuna nessuna penalità, ma solo una multa di 15mila euro al Cavallino. Il team di Maranello è stato giudicato responsabile per il malfunzionamento del sistema, che indicava allo spagnolo, incolpevole, la possibilità di usare l'ala mobile quando in realtà si trovava ancora a più di un 1" da chi lo precedeva. Il tutto a causa di un errato settaggio pre-gara. Punito con 20", invece, Grosjean per aver colpito Button durante una manovra di sorpasso. Ma la sua classifica non è cambiata.