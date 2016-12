Hamilton: "Sono sorpreso, il mio giro non è stato un granché"

E' un Lewis Hamilton decisamente sorpreso quello che ha commentato la pole position conquistata in Ungheria. "Sono stato sorpreso quando mi hanno detto che ero in pole perché il mio giro non è stato un gran che e perché Sebastian andava molto bene. Poi ho pensato che avesse fatto lui un errore", ha detto il pilota della Mercedes facendo riferimento a Vettel. Che ha ammesso: "Forse nell'ultimo giro non sono stato sufficientemente aggressivo".