Fernando Alonso: "Il quinto posto è un mezzo miracolo"

Lo spagnolo si dice comunque ottimista per la gara: "E' difficile fare previsioni, ma vedo una gara un po' più aperta, perché non conosciamo al 100% queste gomme con le macchine di quest'anno. Poi non conosciamo esattamente come correre con queste temperature. Guidare con 50 gradi sull'asfalto non succedeva da qualche anno, quindi è una questione da valutare bene con la strategia. Dobbiamo vedere se è meglio fare due, tre o quattro soste, dobbiamo essere molto aperti a queste decisioni. Il podio è sicuramente un obiettivo per cui possiamo lottare. Arrivare davanti a Vettel non è obbligatorio, ma dovrebbe esserlo. Anche se siamo quarti o quinti, penso che il weekend può andare bene".



Visibilmente deluso invece l'altro pilota della Ferrari, Felipe Massa che scatterà dalla settima posizione in griglia: "Non mi aspettavo una qualifica così, potevamo lottare con quelli davanti. Ora pensiamo alla gara, certo partire indietro non aiuta, ma faremo di tutto per far bene in gara".