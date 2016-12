F1: Lewis Hamilton conquista la pole del GP di Ungheria

Q1 - Niente rischi, ma un comodo passaggio allo step successivo. Così tutti i big interpretano la prima parte della qualifica, conquistata da Rosberg con il tempo di 1:20.350 e seguito da Hamilton, staccato di 13 millesimi. Dietro alle Mercedes, la Lotus di Grosjean (+0.097) e la Red Bull di Vettel. Si accontenta invece del 5° tempo Alonso a +0.302 con la Ferrari. Esclusi e subito fuori dai giochi, Gutierrez (Sauber), Di Resta (Force India), Pic (Caterham), Van Der Garde (Caterham), Bianchi (Marussia) e Chilton (Marussia).



Q2 - Sale a 54°C la temperatura dell'asfalto ungherense. Situazione delicata per l'usura della nuove gomme portate da Pirelli, ovvero quelle con struttura in kevlar come nel 2012 ma con mescole 2013. Ed è Raikkonen che scende subito in pista con pneumatici usati, ma è subito chiaro che non saranno abbastanza performanti per passare il turno. Quindi è ancora Rosberg che stampa l'1:19.778 e porta la Mercedes nuovamente in vetta. Inseguito dal compagno di box Hamilton (+0.084) e Vettel (+0.214). Poi Grosjean (+0.323), che precede Alonso (+0.405), davanti a Kimi che deve necessariamente usare un treno di gomme nuove per portarsi in scia alla Ferrari. Si salva anche Massa, 7° davanti Webber, Ricciardo e Perez. Ovvero i dieci che allo scadere del tempo escludono Sutil (Force India), Hulkenberg (Sauber), Button (McLaren), Vergne (Toro Rosso), Maldonado (Williams) e Bottas (Williams).



Q3 - Fondamentale la strategia delle gomme nell'ultimo step di qualifica, con la McLaren che sceglie di mandare in pista Perez con le dure. Esce invece con le morbide usate Ricciardo, che però non chiude il suo primo tentativo e torna ai box. Mentre le Mercedes si portano al comando con Hamilton e Rosberg, seguiti dalle Lotus di Grosjean e Raikkonen. Detto che Iceman regala spettacolo con un bel controllo, durante l'accelerazione nell'ultima curva. E' Vettel che, però, passa in testa con il tempo di 1:19.506. Mentre restano attendiste le Ferrari, con Massa 6° e poi Alonso. Poco più di 2 minuti e proprio lo spagnolo esce per il tentativo decisivo, seguito da Hamilton. Già fuori dalla monoposto, Webber è costretto ad accontentarsi del nono posto davanti a Ricciardo.

Vettel intanto stampa il miglior tempo, mentre si capisce subito che non è un gran giro quello di Raikkonen. E' Hamilton, però, che piazza l'ennesima zampata. Perfetto nelle linee, usa l'acceleratore in modo magistrale e si prende la pole del GP di Ungheria. Una vera beffa per Seb che si vede 2° per 38 millesimi. Dietro si piazza Grosjean, a 2 decimi con la Lotus, che diventano 3 per il quarto tempo di Rosberg. Non brilla, o meglio fatica, invece la Ferrari. Per la prima delle Rosse ci sono 4 decimi dalla vetta. Ovvero Alonso solo 5° e poi Massa 7°, con oltre mezzo secondo di ritardo. Ennesima dimostrazione che le strategie azzardate del Cavallino difficilmente ripagano i rischi presi. Quindi dietro, in terza fila, Fernando soffre consapevole che per la corsa bisognerà inventare qualcosa. Perché è concreto il rischio di una fuga dei due in prima fila. Detto che sul passo la Mercedes non è sembrata tanto efficace quanto la Red Bull, per Alonso non sarà facile limitare i danni. In un GP che potenzialmente potrebbe concludersi con un devastante allungo in classifica di Seb.