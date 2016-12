F1: Romain Grosjean firma il terzo turno di prove libere in Ungheria

E' rischiosa la strategia della Ferrari, che più o meno dichiaratamente punta tutto sulla qualifica. Troppo importante partire davanti, ben piazzati in griglia, su una pista dove i sorpassi sono molto difficili, se non impossibili. Su questa base il muretto del Cavallino analizza i dati e gestisce l'usura delle gomme. Questione chiave per fare la strategia di gara e programmare i pit-stop. Ritrovandosi così in competizione diretta con la Lotus, anche se trattasi di quella di Grosjean. Perché Raikkonen è invece addirittura 11°, e di fatto guida al risparmio in questa terza sessione. Piazzandosi forse anche un po' troppo nelle retrovie. Ma Kimi è un pilota che notoriamente tira fuori gli artigli solo quando la sessione vale qualcosa.

Resta invece pericolosa la Red Bull, che sicuramente si è un po' nascosta. Lasciando addirittura spazio alla McLaren di Perez, che comunque ha vanificato la bella prestazione, mettendo le ruote posteriore sullo sporco e andando a sbattere negli ultimi minuti del turno. Da tenere d'occhio anche Massa, che al momento sembra carico e determinato a marcare stretto Vettel. Come anche Hamilton. Detto che la Mercedes è apparsa meno efficace rispetto alle prestazioni del venerdì. Complici anche le temperature davvero torride ed estreme, che in qualifica condizioneranno pesantemente le prestazioni delle vetture. Ma la Ferrari sembra pronta a spingere un po' più degli altri, pronta a stressare maggiormente le gomme, pur di partire davanti agli avversari più pericolosi. Scelta azzardata appunto, che si affida molto anche al lavoro di volante di Alonso.