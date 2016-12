Fernando Alonso: "Sul fronte delle gomme contiamo sull'esperienza"

Fernando Alonso non si sbilancia dopo le prove libere ungheresi : "Siamo riusciti a farci già un'idea del ritmo che potremo vedere in gara. Le condizioni si annunciano abbastanza stabili. Questo aiuterà nell'analisi di tempi e strategie degli altri team, per capire esattamente dove siamo. La tipologia delle gomme non è cambiata, quindi possiamo contare sull'esperienza dello scorso anno oltre che sul fatto che sono le stesse per tutti".

Lo spagnolo conclude: "Per ottenere un vantaggio sui nostri rivali occorre capirle al meglio e il prima possibile. Qui partire davanti è estremamente importante e per questo motivo credo che tutti cercheranno di ottimizzare la qualifica, anche a costo di sacrificare un po' la gara".



Dello stesso parere Felipe Massa: "E' andato tutto bene, abbiamo provato quello avevamo in programma e la macchina è sembrata piuttosto competitiva. Anche sul long run abbiamo registrato risultati positivi e questo è un fattore molto importante per il prosieguo del weekend. Adesso dobbiamo decidere quale delle soluzioni testate utilizzare per qualifiche e gara: su questo tracciato è davvero importante partire il più avanti possibile e faremo di tutto per essere della partita. In gara sarà difficile per tutti, qui superare è quasi impossibile ed in più si prevedono temperature molto elevate, fattore da tenere nella massima considerazione per cercare di tirare fuori il massimo dalla nostra vettura".