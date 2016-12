Perdere una gomma costerà 10 posti in griglia

La Fia ha deciso di intervenire sul regolamento delle sanzioni dopo l'incidente accaduto nella pit-lane dello scorso GP di Germania, dove uno pneumatico si è staccato dalla Red Bull di Webber , andando a colpire un operatore tv. Da ora in avanti, una ruota sarà fissata male, sia in prova, sia in gara, costerà una penalità di 10 posizioni sulla griglia della gara successiva. Lo ha annunciato la Federazione internazionale all'Hungaroring.

La Fia aveva già ridotto di 20 chilometri orari la velocità nella corsia dei box (da 80 a 100 km/h) sulla maggior parte dei circuiti e limitato il numero di accrediti che consentono ai fotografi di accedere alla pit-lane. Nelle nove gare corse in questa stagione incidenti del genere sono avvenuti quattro volte: a Jenson Button (McLaren) in Malesia, a Giedo van der Garde (Caterham) in Spagna ed al già citato Webber in due occasioni, in Cina ed in Germania.