F1: Sebastian Vettel domina nelle libere in Ungheria

Dopo aver dominato la sessione del mattino, ed essersi concesso il bis dopo i 34 giri pomeridiani, Vettel sembra davvero il candidato più credibile per la pole ungherese. Nonché per infrangere il tabù della vittoria in questo GP, che ancora manca nel prestigioso curriculum di Seb. Detto che nella simulazione di qualifica la Red Bull ha fatto abbastanza paura. Soprattutto pensando al margine che le "lattine" potrebbero essersi tenute, giusto per non svelare subito tutto quel potenziale che appare piuttosto importante.

Quindi una prima fila che sembra abbastanza scontata, a meno di imprevisti o colpi di scena. Dove le Lotus e le Ferrari giocheranno il ruolo di attaccanti e disturbatori. Con Alonso che al momento è candidato principalmente per la seconda fila, in una lotta che sarà ugualmente combattutissima. Viste le prestazioni notevoli messe in pista da Grosjean e Raikkonen. Non solo nel giro veloce, ma anche in termini di passo di gara. Per questo la Ferrari ha provato delle novità e sta dimostrando di adattarsi abbastanza bene alle nuove gomme morbide con la cassa in kevlar, che ridurrebbe anche il sottosterzo della vettura.

L'obiettivo di Alonso e Massa, però, non sembra la vittoria, ma più realisticamente quello del contenimento del distacco in termini di punti. Cercando di controllare l'allungo della Red Bull, previsto, ma da gestire necessariamente per non perdere troppo terreno in classifica. Non certo una situazione ideale per il box del Cavallino, che paga ancora un gap tecnico significativo nel confronti della RB9. Ovvero quella che è al momento la monoposto da battere, guidata da un campione del mondo sempre più affamato di vittorie. Un binomio che ha tutta l'intenzione di voler iniziare da qui una concretissima fuga verso il nuovo successo iridato.