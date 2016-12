Hamilton rimanda il titolo: "Non mi vedo come un pretendente"

Lewis Hamilton arriva in Ungheria con l'obiettivo di centrare le quarta vittoria qui, senza pensare al titolo. "Non mi vedo come un pretendente per il campionato. Siamo secondi tra i costruttori e nessuno lo pensava. Vogliamo altre vittorie, ma sono comunque contento di come sta andando, soprattutto in confronto a quanto fatto dal team nel 2013", ha detto. Kimi Raikkonen , invece, pensa al 2014: "Valuterò il pacchetto migliore e poi deciderò".

"Sarà senz'altro un weekend difficile per il caldo, anche se le condizioni sono uguali per tutti. Dobbiamo cercare di capire le gomme visto che alcune squadre riescono a gestirle meglio di noi, e migliorare il nostro passo gara", ha aggiunto Hamilton. Il fatto di non aver disputato i test a Silverstone con le nuove gomme Pirelli non preoccupa troppo l'inglese della Mercedes: "Non sono così sconvolto. Ci avrebbe aiutato a settare la macchina con le nuove gomme, ma cercheremo di scoprirlo nel weekend. Non ho dubbi che recupereremo il tempo perduto".

Per quanto riguarda il prossimo mercato piloti, tutto ruota attorno al nome di Kimi Raikkonen, ma Hamilton è sicuro che ovunque andrà, il finlandese sarà sempre pericoloso. "Sarà sempre uno degli avversari più difficili, in qualunque macchina sarà, dovremo sempre fare i conti con lui. Sta facendo un grande lavoro alla Lotus", ha concluso.

Lui, il diretto interessato, per ora non si sbilancia. "Valuterò il pacchetto complessivo più giusto per me, ma non mi baserò su quello che dicono gli altri. Non ho idea di cosa accadrà, spero solo di prendere la decisione giusta. Se sono spaventato dalle tante relazioni pubbliche chieste dalla Red Bull? Sono stato nei principali team e so come funzionano le cose. Non credo che da loro sia così diverso,. Comunque non è certo un fattore determinante per la mia decisione. Certo, con tante novità regolamentari previste per il 2014, sarà più difficile decidere", ha spiegato "Iceman".

Quanto al GP, il caldo potrebbe essere un alleato importante per la Lotus: "Il caldo estremo ci può aiutare, abbiamo sempre avuto abbastanza fortuna anche se adesso avremo gomme diverse. Il fatto di non essere andato ai test di Silverstone è stata una decisione del team. Non si impara molto in queste prove dal punto di vista delle gomme, è meglio usare un pilota giovane".