Ferrari, Massa: "In Ungheria saremo competitivi"

La scuderia del Cavallino ha bisogno di trovare punti preziosi in Ungheria se vorrà lottare ancora per il campionato del Mondo e nel prossimo weekend metterà in pista alcune novità sulla vettura: "Tante anticipazioni affermano che le caratteristiche della nostra monoposto non sono adatte a questo circuito - afferma il brasiliano in dichiarazioni rilasciate sul sito del team - e che sarà dura per noi lottare per la vittoria. Ma io non sono sicuro che questa sia una valutazione indiscutibile. Credo che sarà molto importante capire le reazioni della monoposto il più rapidamente possibile. Il circuito richiede tutto il carico aerodinamico possibile, perché la velocità lungo il rettilineo non è poi così importante. C'è bisogno di una macchina molto stabile e poco aggressiva con gli pneumatici per evitare il degrado".