Vettel mette il suo sigillo sui test di Silverstone

Il brasiliano si è detto fiducioso che siamo ormai solo un ricordo i problemi mostrati dalle Pirelli proprio nella gara a Silverstone. Le gomme "non hanno dato alcun problema e credo che non vedremo più esplosioni come nella gara qui a Silverstone". Tra gli altri piazzamenti spiccano soprattutto il quarto posto di un altro figlio d'arte come Carlos Sainz junior, erede del pluricampione di rally, al volante dell'altra Red Bull, staccato di sei decimi e mezzo dal caposquadra. Bene anche Susie Wolff, che sulla Williams ha percorso 71 giri spingendosi fino a un discreto 1'35"093, nona miglior prestazione della giornata per lei. Assente, come previsto, la Mercedes, estromessa da questa sessione come "punizione" per aver provato la gomme italiane in un test non autorizzato a Barcellona.