F1: Daniel Ricciardo vola nei test di Silverstone

Le Toro Rosso si sono imposte nel secondo giorno di test per i giovani della F1 sul tracciato di Silverstone. Dove Daniel Ricciardo (48 giri) ha firmato il miglior tempo in 1'32"972, precedendo per 44 millesimi l'emergente Carlos Sainz jr. (39 giri), figlio del celebre campione rally. Curiosamente, il 3° tempo è ancora di Ricciardo, ottenuto nel pomeriggio al volante della Red Bull (59 giri e un fuori pista) a 0"215. Ferrari ottava con Rigon.